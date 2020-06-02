В аппарате Минздрава выявлен первый случай коронавируса

В аппарате министерства здравоохранения Украины зафиксирован первый случай коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе брифинга.



«Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай COVID-19. Сразу же в соответствии с утвержденными алгоритмами выявили круг контактных лиц», — сказал министр.



Степанов добавил, что сегодня будет проведено тестирование и часть работников аппарата отправят на самоизоляцию.

По состоянию на утро 2 июня в Украине выявлено 24 340 случаев заболевания коронавирусом. Из них 10 078 пациентов выздоровели, а 727 — умерли от осложнений. За сутки зафиксировано 328 случаев болезни.