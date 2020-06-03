В Бахмуте сожгли автомобиль местного активиста

В Бахмуте Донецкой области сгорела машина местного активиста общественной организации «Будущее Бахмутской громады» и предпринимателя Сергея Фисуна. Инцидент произошел днем 2 июня в центре города.



Фисун рассказал «Вільному радіо», что отошел на 15 минут, чтобы поговорить со знакомым, и в этот момент кто-то бросил горючее вещество под капот его Hyundai Santa Fe. Огонь разошелся настолько, что теперь автомобиль не подлежит ремонту.



«Специально бросали, чтобы уже точно уничтожить автомобиль», — считает Фисун.

Активист допускает, что это была расправа. Фисун сказал, что месяц назад обращался к правоохранителям из-за угроз в свой адрес. «Есть уголовное дело в отношении угроз, но, к сожалению, полиция это дело не расследует», — утверждает пострадавший.

Полиция города подтвердила, что был совершен поджег машины. Открыто уголовное производство по предварительной квалификации — часть 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса.