«ДНР»: В Снежном супружеская пара пострадала от взрыва двух гранат

В подконтрольном группировке «ДНР» Снежном был задержан местный житель, который во время ссоры с супругой взорвал две гранаты.



Как рассказали в «МВД ДНР», накануне происшествия «между подвыпившими супругами» произошла ссора. В результате мужчина, 1976 года рождения, взорвал во дворе две гранаты, осколки которых ранили жену и его самого.



Прибывшие на место «полицейские» в ходе осмотра места происшествия изъяли гранату типа РГН с запалом к ней.



Действия фигуранта квалифицируются как «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».



Максимальная санкция предусматривает до 4 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.