Суд дал разрешение на задержание 11 руководителей и главы одного из подразделений «ЛНР»

Служба безопасности Украины за последние три месяца сообщила о подозрении 11 руководителям и предводителю подразделения в группировке «ЛНР». Суд дал разрешение на задержание подозреваемых. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что среди подозреваемых — руководители «МГБ», «минсвязи и массовых коммуникаций», «министерства сельского хозяйства», три «депутата народного совета», двое заместителей «глав местных администраций», двое чиновников «министерств» и главарь боевиков по кличке «Нуф».



«Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК. Судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемых. Злоумышленники объявлен в розыск», — говорится в сообщении.



В СБУ подсчитали, что за три года следователи спецслужбы завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей группировки «ЛНР». Обвинительные материалы направлены в суд.