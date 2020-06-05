Министр: Карантин смягчен, но масочный режим в Украине продолжается

В Украине продолжится масочный режим, несмотя на то, что постепенно страна переходит на смягчение карантинных мер. Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга подчеркнул, что карантин не отменен.



Он напомнил о том, что последние дни люди в стране продолжают болеть коронавирусом COVID-19.



«Правительство внедрило режим адаптивного карантина, внедрило некоторые этапы выхода из карантина, но карантин не отменяли. Я хочу напомнить, что у нас болеют люди коронавирусом – за сегодняшний день это 553 человека, вчера было 588. Стратегия, которую мы выбрали – это стратегия сдерживания, но это никаким образом не отменяет масочный режим и соблюдение социальной дистанции», - сказал Степанов.

По состоянию на утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 случая заболевания коронавирусом. Из них 11 372 пациента выздоровели, а 762 — умерли от осложнений.



Кабинет министров Украины на заседании 3 июня одобрил очередное ослабление карантина в Украине. Оно касается заведений общественного питания, церквей и пожилых людей.