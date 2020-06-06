В ходе обстрелов под Опытным и Марьинкой ранены двое украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 6 июня, получили ранения двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений минометов калибра 120 мм, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Раненные получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.



«Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении.