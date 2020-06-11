В Донецке заявили, что спасли мост от обрушения. Но нужны деньги на ремонт

В Донецке мост через реку Кальмиус по проспекту Ильича удалось спасти от обрушения, но на его дальнейший ремонт нужны большие средства. Об этом заявил глава подконтрольной группировке «ДНР» администрации города Алексей Кулемзин, передает dnr-online.



По его словам, были приняты меры для того, чтобы избежать возможного обрушения конструкций. «Мы сделали все для того, чтобы мост продолжал функционировать», — заявил он.



По оценке Кулемзина, сейчас состояние моста стабильно устойчивое. «Он нуждается в капитальном ремонте, на которые требуются немалые средства», — добавил он.



Кулемзин также отметил, что обследование моста проводилось совместно с «коллегами» из российского города Ростов-на-Дону.