В ОРДО не проводили исследования на COVID-19 за минувшие сутки

В течение воскресенья, 14 июня, в отдельных районах Донецкой области не проводились исследования на коронавирус. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



В формировании заявляют, что исследования не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.



По состоянию на 15 июня в группировке признают 833 случая заболевания коронавирусом. Из них 209 человек выздоровели, 38 скончались.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса COVID-19.