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В Луганской области выявили 57-й случай коронавируса

15 июня 2020, 11:46

В Луганской области выявили 57-й случай коронавируса

В Луганской области за минувшие стуки подтвержден новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что заразился житель Миловского района, который ранее вернулся из России и находился на смоизоляции. За ними установлен медико-санитарный надзор, медики определили круг его контактных лиц.

За все время исследований на Луганщине выявлено 57 заразившихся COVID-19.

Из них выздоровели — 47. На лечении остается 10 пациентов (2 — на стационаре, 8 — амбулаторно).

За минувшие сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса COVID-19. Всего в стране подтверждено 31 810 случаев коронавируса. Из них 14 253 человека выздоровели, а 901 умер.

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