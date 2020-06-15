В Луганской области выявили 57-й случай коронавируса

В Луганской области за минувшие стуки подтвержден новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Отмечается, что заразился житель Миловского района, который ранее вернулся из России и находился на смоизоляции. За ними установлен медико-санитарный надзор, медики определили круг его контактных лиц.



За все время исследований на Луганщине выявлено 57 заразившихся COVID-19.



Из них выздоровели — 47. На лечении остается 10 пациентов (2 — на стационаре, 8 — амбулаторно).

За минувшие сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса COVID-19. Всего в стране подтверждено 31 810 случаев коронавируса. Из них 14 253 человека выздоровели, а 901 умер.