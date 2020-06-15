В ОБСЕ призвали продолжить работу над возобновлением пересечения линии соприкосновения

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала стороны продолжить работу над восстановлением пропуска граждан через линию соприкосновения. Об этом говорится в ее заявлении для прессы после заседания ТКГ 15 июня.



«Сегодня обсуждались вопросы, связанные с поэтапным возобновлением работы существующих КПВВ в ходе ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В этой связи я призываю стороны продолжить совместную работу с целью возобновления бесперебойного пересечения линии соприкосновения гражданским населением», — сказала она.



Кроме того, стороны обсудили проблемы водоснабжения в оккупированных районах Донбасса, восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения и обеспечение мобильной связи Vodafone-Ukraine в зоне конфликта.



В Офисе президента сообщили, что представители Украины в ТКГ в ходе сегодняшнего онлайн-заседания заявили о необходимости полного восстановления украинской юрисдикции в отдельных районах Донбасса.