Восстановление украинской юрисдикции и аудит в ОРДЛО. У Зеленского рассказали о сегодняшней встрече ТКГ

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в ходе сегодняшнего онлайн-заседания заявили о необходимости полного восстановления украинской юрисдикции в отдельных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Так, речь шла о восстановление систем налогообложения и расчетов в ОРДЛО в рамках украинского правового поля.



Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений, на этих территориях.



Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи в ОРДЛО. Переговорщики отметили, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей.