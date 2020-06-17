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В Луганской области COVID-19 заразилась семья из 6 человек

17 июня 2020, 10:26

В Луганской области COVID-19 заразилась семья из 6 человек

За минувшие сутки в Луганской области было подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сообщает областная госадминистрация.

Все заболевшие — семья из города Рубежное. Один из ее членов ранее вернулся из России. Пятеро сейчас находятся на амбулаторном лечении, один госпитализирован.

Таким образом, на подконтрольной властям части Луганщины всего подтверждено 66 случаев коронавируса. Из них выздоровели 49 человек, лечатся — 17.

Всего в Украине выявлено 33 234 случаев коронавируса. Из них 14 943 человек выздоровели, а 943 умерли. За минувшие сутки в стране выявили 758 случаев COVID-19. 

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