Цымбалюк: Российские законы и валюта должны быть отменены в ОРДЛО

Российские законодательство, налоговая система и валюта должны быть отменены в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».



«Суверенитет Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса должен быть восстановлен. Это было целью всех трех Минских соглашений, одобренных Украиной, Россией и международным сообществом в 2014 и 2015 годах. Российские законодательство, налоговая система и валюта, которые были незаконно введены с тех пор российской стороной, должны быть отменены », - сказал он во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 18 июня,.



Цымбалюк отметил, что украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы 15 июня отметила необходимость полного восстановления действия украинского законодательства и системы налогообложения в ОРДЛО.



«Необходимо проведение инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о предприятиях всех форм собственности, включая отделения банковских учреждений, которые были экспроприированы российской стороной», — заявил глава миссии Украины в ОБСЕ.



Цымбалюк подчеркнул, что пока нет признаков того, что РФ готова прекратить конфликт. В частности, он указал на паспортизацию жителей Крыма и ОРДЛО, которая является «не только грубым нарушением украинского и международного законодательства, но и неприемлемым элементом давления на местных жителей ».