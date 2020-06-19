Минздрав выступил за ужесточение карантина в ряде регионов

Министерство здравоохранения будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Мы считаем, что в определенных регионах должны вводиться жесткие ограничения в условиях адаптивного карантина. Мы будем инициировать введение таких ограничений, заседания региональных комиссий. Когда я говорю о жестком ограничении, я говорю именно об ограничении работы тех или иных заведений», — отметил он.



Степанов добавил, что в Украине растет количество госпитализированных с COVID-19 и растет заполняемость коек в больницах.



Глава Минздрава уточнил, что его ведомство будет инициировать максимально жесткий контроль соблюдения условий карантина со стороны Госпотребслужбы и полиции. «Речь идет о транспорте, в котором люди ездят без масок. Речь идет о некоторых супермаркетах, которые перестали придерживаться социальной дистанции, в которых люди без масок и средств индивидуальной защиты», — сказал он.



За минувшие сутки в Украине выявили 921 случай коронавируса COVID-19, что стало новым антирекордом с начала эпидемии.