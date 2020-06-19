«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки

Житель поселка шахты 6/7 на окраине подконтрольной группировке «ДНР» Горловки ранен в результате обстрела. Об этом заявил глава «администрации» города Иван Приходько, передает сепаратистский ресурс ДАН.



Отмечается, что осколочное ранение руки получил мирный житель 1977 года рождения.



Также Приходько заявил, что в результате боевых действий в поселке разрушена насосная станция водного канала Северский Донец — Донбасс.

По данным штаба ООС за минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и еще один ранен в результате обстрелов.