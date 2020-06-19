В Донецке два дня будут перекрывать центр из-за подготовки к параду «ДНР»

Движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено 20 и 22 июня с 03:00 до 15:00 в связи с подготовкой к проведению военного парада. Об этом сообщает «МВД» при группировке «ДНР».



Отмечается, что будет перекрыто движение для всех видов транспорта, в том числе общественного.



Ограничения коснутся таких учасков:



• ул. Артема — от пр. Таманский до пр. Павших Коммунаров;

• ул. Постышева — от пр. Павших Коммунаров до пр. Театральный;

• бул. Пушкина — от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;

• пр. 25-летия РККА — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

• пр. Маяковского — от ул. Артема до ул. Постышева;

• пр. Комсомольский — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

• пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;

• пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

• пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

• бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

• пр. Богдана Хмельницкого — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

• пр. Ватутина — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

• пр. Мира — от ул. Университетская до ул. Набережная;

• пр. Титова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

• пр. Освобождения Донбасса — от ул. Университетская до ул. Артема;

• пр. Панфилова — от ул. Университетская до ул. Артема;

• пр. Таманский — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

• ул. Челюскинцев — от пр. Мира до пр. Дзержинского.

Первую репетицию парада в центре Донецка «ДНР» провела 18 июня.

Парад ко Дню победы был перенесен с 9 мая на неопределенный срок из-за коронавируса.



После того, как президент России Владимир Путин поручил провести парад 24 июня, аналогичную дату назначила «ДНР». Двумя днями позже о проведении парада 24 июня также заявили в «ЛНР».



Будут ли на парадах в Донецке и Луганске присутствовать зрители, не сообщается.