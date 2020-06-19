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В Донецке два дня будут перекрывать центр из-за подготовки к параду «ДНР»

19 июня 2020, 13:12

В Донецке два дня будут перекрывать центр из-за подготовки к параду «ДНР»

Движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено 20 и 22 июня с 03:00 до 15:00 в связи с подготовкой к проведению военного парада. Об этом сообщает «МВД» при группировке «ДНР».

Отмечается, что будет перекрыто движение для всех видов транспорта, в том числе общественного.

Ограничения коснутся таких учасков:

• ул. Артема — от пр. Таманский до пр. Павших Коммунаров;
• ул. Постышева — от пр. Павших Коммунаров до пр. Театральный;
• бул. Пушкина — от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;
• пр. 25-летия РККА — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
• пр. Маяковского — от ул. Артема до ул. Постышева;
• пр. Комсомольский — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
• пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;
• пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
• пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
• бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
• пр. Богдана Хмельницкого — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
• пр. Ватутина — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
• пр. Мира — от ул. Университетская до ул. Набережная;
• пр. Титова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
• пр. Освобождения Донбасса — от ул. Университетская до ул. Артема;
• пр. Панфилова — от ул. Университетская до ул. Артема;
• пр. Таманский — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
• ул. Челюскинцев — от пр. Мира до пр. Дзержинского.

Первую репетицию парада в центре Донецка «ДНР» провела 18 июня.

Парад ко Дню победы был перенесен с 9 мая на неопределенный срок из-за коронавируса. 

После того, как президент России Владимир Путин поручил провести парад 24 июня, аналогичную дату назначила «ДНР». Двумя днями позже о проведении парада 24 июня также заявили в «ЛНР».

Будут ли на парадах в Донецке и Луганске присутствовать зрители, не сообщается.

ТЕГИ

Места
Донецк
Организации
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Прочее
день победы

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