Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе, подорвавшись на мине

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате разрыва мины вблизи Новотошковского Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Отмечается, что это произошло сегодня во время проведения инженерной доразведки. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.



В штабе добавили, что состояние их здоровья удовлетворительное.

По данным штаба ООС за минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и еще один ранен в результате обстрелов.