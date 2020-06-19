Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе, подорвавшись на мине

19 июня 2020, 14:18

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе, подорвавшись на мине

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате разрыва мины вблизи Новотошковского Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что это произошло сегодня во время проведения инженерной доразведки. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В штабе добавили, что состояние их здоровья удовлетворительное.

По данным штаба ООС за минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и еще один ранен в результате обстрелов.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте
Места
Новотошковское

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:34
«ДНР» вырезала фразу Пушилина о «Викторе Федоровиче»
13:12
В Донецке два дня будут перекрывать центр из-за подготовки к параду «ДНР»
12:27
«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки
10:55
«ДНР» заявила о пяти умерших от коронавируса и 33 заболевших за сутки
10:40
«ЛНР» подтвердила 469 случаев коронавируса
09:52
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
22:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:43
СБУ: Боевики удерживают в плену 231 человека. Большинство — гражданские
16:56
«ЛНР» лишила свободы на 10 лет жителя Алчевска по обвинению в «госизмене»
16:00
«ЛНР» упростила проход КПВВ «Станица Луганская» жителям ОРЛО
13:52
Гиркин ищет новую работу: на нынешней не хотят рисковать из-за него
13:06
ОБСЕ зафиксировала недавно разрушенный дом в Зайцево
13:05
Марш в масках: «ДНР» провела репетицию военного парада в центре Донецка
11:47
В «ЛНР» рассказали, почему снизилось число тестирований на COVID-19
11:12
В группировке «ЛНР» признали 466 случаев коронавируса
все новости
15:34
«ДНР» вырезала фразу Пушилина о «Викторе Федоровиче»
15:28
ГПСУ: Боевики не пропускают граждан через КПВВ, ссылаясь на карантин
14:18
Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе, подорвавшись на мине
13:48
Вакарчук вышел из фракции «Голос», чтобы автоматически потерять мандат нардепа
13:42
Экс-министру инфраструктуры Омеляну сообщено о подозрении
13:12
В Донецке два дня будут перекрывать центр из-за подготовки к параду «ДНР»
13:01
МИД призвал к усилению санкций из-за голосования украинцев в ОРДЛО и Крыму за поправки в Конституцию РФ
12:27
«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки
11:51
Рада назначила министра окружающей среды
11:40
Пограничники задержали бывшего боевика «ДНР»
10:55
«ДНР» заявила о пяти умерших от коронавируса и 33 заболевших за сутки
10:47
В ВСУ зафиксирован пятый летальный случай из-за COVID-19
10:40
«ЛНР» подтвердила 469 случаев коронавируса
10:05
Прокуратура закрыла три производства против Порошенко. Осталось около 20
09:54
Минздрав выступил за ужесточение карантина в ряде регионов
все новости
ВИДЕО
«ДНР» вырезала фразу Пушилина о «Викторе Федоровиче»
19 июня, 15:34
Закон о референдуме. Демократия или угроза ►
18 июня, 17:03
Как решить конфликт на Донбассе: Взгляды ЕС, США, Киева ►
18 июня, 14:37

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция