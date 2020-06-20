«ДНР» сообщила о ранении мирного жителя в Горловке

В результате обстрелов ранен мирный житель Горловки и повреждена линия водопровода, питающая подконтрольные Украине населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщили подконтрольные группировке «ДНР» информационные ресурсы.



О состоянии пострадавшего, как и о месте оказания медицинской помощи, не сообщается.

Напомним, за сутки 19 июня боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. С начала суток 20 июня НВФ 16 раз нарушили режим тишины — ранен один украинский военнослужащий.