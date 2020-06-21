ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения

Миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня 18 июня на участке разведения в районе Петровского. А также строительные материалы на участке разведения возле блокпоста вооруженных формированийу Станицы Луганской. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Вечером 18 июня камера СММ, установленная в 2 км к востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), зафиксировала 3 неопределенных боеприпаса, пролетевших примерно в 2–3 км к востоку», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, в пределах участка разведения в районе села Петровское.



Кроме этого, 18 июня на участке разведения в районе поселка Станица Луганская беспилотник миссии зафиксировал строительные материалы в пределах участка разведения.



«Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия зафиксировал наличие строительных материалов (включая около 10 металлических балок, около 10 мешков и предположительно элементы проволочной сетки) возле блокпоста вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской», — говорится в отчете.