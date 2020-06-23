За сутки в Украине выявлено 833 случая коронавируса и 23 смерти

За минувшие сутки в Украине выявлено 833 случая заражения коронавирусом, 314 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 23 умерли.



Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



За все время пандемии в стране выявлено 38 074 случая COVID-19. Из них 16 956 выздоровели, а 1 035 умерли. На лечении остается 20 083 человека.



Ситуация в регионах:

У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.