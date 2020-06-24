Глава «ДНР» Пушилин живет в донецком особняке, отобранном у владельца гостиницы

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин с семьей проживает в особняке в Донецке, который боевики отобрали у его законного владельца — бизнесмена Сергея Хановича. Об этом сам Ханович рассказал телеканалу ДОМ.



Бизнесмен отметил, что потерял много объектов бизнеса, в частности принадлежащий ему гостинично-развлекательный комплекс «Ливерпуль», и дом.



«Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин», — сказал Ханович.



Он уточнил, что речь идет частном доме на улице Соловьяненко 10/12, в районе парка Щербакова. Сначала охрана ему докладывала, что у дома на протяжении нескольких дней дежурит какая-то машина.



«Мы подходим — они молчат. Мы пробили, что это за машина, оказалось — это машина их, так называемый какой-то первый отдел, страшный отдел, с которым никто не захотел связываться. Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин», — рассказал бизнесмен.



По его словам, вещи, принадлежащие их семье, фотографии из дома куда-то вывезли.



«Вещи, фотографии — то, что им совсем не нужно. Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго», — говорит Ханович.

Бизнесмер отметил, что дом очень большой, площадью больше 1,5 тысячи квадратных метров, с большим зимним садом, бассейном, джакузи, спортзалом, гаражами, заправочными станциями.



«[Теперь всем этим] пользуется Пушилин. А владею я, юридически, по закону Украины», — резюмировал Ханович.



