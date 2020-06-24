Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава «ДНР» Пушилин живет в донецком особняке, отобранном у владельца гостиницы

24 июня 2020, 07:19

Глава «ДНР» Пушилин живет в донецком особняке, отобранном у владельца гостиницы

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин с семьей проживает в особняке в Донецке, который боевики отобрали у его законного владельца — бизнесмена Сергея Хановича. Об этом сам Ханович рассказал телеканалу ДОМ.

Бизнесмен отметил, что потерял много объектов бизнеса, в частности принадлежащий ему гостинично-развлекательный комплекс «Ливерпуль», и дом.

«Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин», — сказал Ханович.

Он уточнил, что речь идет частном доме на улице Соловьяненко 10/12, в районе парка Щербакова. Сначала охрана ему докладывала, что у дома на протяжении нескольких дней дежурит какая-то машина.

«Мы подходим — они молчат. Мы пробили, что это за машина, оказалось — это машина их, так называемый какой-то первый отдел, страшный отдел, с которым никто не захотел связываться. Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин», — рассказал бизнесмен.

По его словам, вещи, принадлежащие их семье, фотографии из дома куда-то вывезли.

«Вещи, фотографии — то, что им совсем не нужно. Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго», — говорит Ханович.

Бизнесмер отметил, что дом очень большой, площадью больше 1,5 тысячи квадратных метров, с большим зимним садом, бассейном, джакузи, спортзалом, гаражами, заправочными станциями.

«[Теперь всем этим] пользуется Пушилин. А владею я, юридически, по закону Украины», — резюмировал Ханович.

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин Сергей Ханович
Места
Донецк
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
07:19
Глава «ДНР» Пушилин живет в донецком особняке, отобранном у владельца гостиницы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:34
В Донецке медработники не смогли рассказать ОБСЕ о раненном без боевиков
20:07
В ОБСЕ обеспокоены уничтожением камер миссии у Широкино и Петровского
16:44
Военный парад в Донецке: 24 июня «ДНР» перекроет центр
16:10
Самоизоляция с приложением «Дій вдома»: в ГПСУ рассказали, как справляются пенсионеры на КПВВ
15:37
Ни в одном из водоемов Донецка нельзя купаться
13:42
«ДНР» откроет въезд через «Еленовку» только на один день. И не для всех
12:24
«ДНР» более 70 дней удерживает в плену дончанина без связи с родными
11:32
Вчера вечером КПВВ «Новотроицкое» пересекли более 100 человек из ОРДО
10:29
«ДНР» заявила об одном летальном и 26-ти новых случаях COVID-19 за сутки
10:05
Желающие выехать через блокпост «ДНР» продолжают сталкиваться со сложностями
09:51
Боевики не выпускают патруль ОБСЕ из ОРЛО
22:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:37
«ДНР» берет отпечатки пальцев и фотографирует людей на пункте пропуска
все новости
07:19
Глава «ДНР» Пушилин живет в донецком особняке, отобранном у владельца гостиницы
06:49
За сутки в Донецкой области выявили 9 заразившихся коронавирусом
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:55
Разумков не видит оснований для переноса местных выборов
21:34
В Донецке медработники не смогли рассказать ОБСЕ о раненном без боевиков
20:07
В ОБСЕ обеспокоены уничтожением камер миссии у Широкино и Петровского
18:49
На Луганщине погибли 400 утят, которых контрабандисты хотели переправить в Россию
17:28
Как справиться со стрессом самостоятельно во время пандемии ►
17:13
В Кривом Роге СБУ нашла тайник с оружием из зоны ООС
17:00
У КПВВ «Новотроицкое» задержан боевик «ДНР»
16:57
ДонОГА: 28 детей погибли на Донетчине с начала вооруженного конфликта
16:44
Военный парад в Донецке: 24 июня «ДНР» перекроет центр
16:10
Самоизоляция с приложением «Дій вдома»: в ГПСУ рассказали, как справляются пенсионеры на КПВВ
15:57
В Киеве СБУ объявила о подозрении двум авторам сепаратистских видео
15:37
Ни в одном из водоемов Донецка нельзя купаться
все новости
ВИДЕО
Глава «ДНР» Пушилин живет в донецком особняке, отобранном у владельца гостиницы
24 июня, 07:19
Как справиться со стрессом самостоятельно во время пандемии ►
23 июня, 17:28
В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке: разрушены несколько этажей, есть погибшие
21 июня, 13:11

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция