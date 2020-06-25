Состоялось заседание ТКГ: обсуждали выборы и обмен пленными

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в ходе сегодняшнего онлайн-заседания подчеркнула важность установления устойчивого режима прекращения огня. Об этом сообщили в Офисе президента по итогу заседания.



Подгруппа по безопасности обсудила вопросы противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения и новые участки разведения. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога, отметили в ОП.



Украинская делегация также акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории. Только в период с 1 до 23 июня зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты боевиков.



Украинская сторона инициировала также обсуждение подходов к решению экологических проблем в ОРДЛО. В частности, поставила вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации.



В политической подгруппе украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.



«В который раз была отмечена возможность проведения выборов в ОРДЛО исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта», — говорится в сообщении.



В работе политподгруппы приняли участие представители ОРДЛО в составе украинской делегации.



В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.



Делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области по гуманитарным соображениям.



Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.