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В разведке объяснили, чем опасна паспортизация РФ в ОРДЛО

26 июня 2020, 06:20

В разведке объяснили, чем опасна паспортизация РФ в ОРДЛО

Москва может использовать паспортизацию жителей Донбасса как основание для вмешательства во внутренние дела Украины. Такое мнение в интервью «Укринформу» высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

«Если жители оккупированных территорий, получившие российские паспорта, примут участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, это станет первым посылом для того, чтобы Россия начала говорить о жителях Донбасса как о российских гражданах. И это опасно: Россия может использовать наличие уже не просто русскоязычного населения, а российских граждан как основание для вмешательства в наши внутренние дела», — заявил Скибицкий.

Он отметил, что РФ требует от оккупационных администраций на Донбассе выхода на более высокий уровень самообеспечения: увеличения поступлений в бюджет от продажи продукции, реструктуризации шахт и запуска предприятий.

«А это может свидетельствовать о политике РФ, направленную на существование квазигосударственного образования, через которое она будет влиять на ситуацию в Украине», — отметил Скибицкий.

По его мнению, ухудшение экономической ситуации в РФ на фоне пандемии COVID-19 и падения цен на энергоносители заставит Москву вносить коррективы в свои планы и «в определенной степени, это будет касаться и программ вооружения и переоснащения ВС РФ».

В то же время, добавил он, все, что касается стратегически важных вопросов, стратегического вооружения — «это развивается и финансируется по плану».

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений. 

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. 

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