Разведка: Москва управляет ОРДЛО по четырем вертикалям

Россия имеет четыре вертикали управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом в интервью «Укринформу» заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.



По его словам, первое направление — стратегический контроль — происходит по линии администрации президента РФ: «Раньше этим занимался Владислав Сурков, сейчас ответственность на этом направлении возложена на Дмитрия Козака».



Экономическое управление ОРДЛО замыкается на вице-премьер-министре РФ и заместителях министров финансового и экономического блока российского правительства, продолжил Скибицкий.



«Специально для этого также было создано закрытое акционерное общество» Внешторгсервис «, которое практически и руководит всей экономической составляющей», — отметил он.



Третья вертикаль управления, по данным разведки — специальные службы.



«Прежде всего, это — Федеральная служба безопасности. Все мероприятия по контрразведывательному режиму и обеспечению безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ, развернутых на территории оккупированных районов и подчиненных руководству в Москве», — сообщил представитель ГУР Минобороны.



Отдельная вертикаль — военная.



«Она нам четко понятна: Генеральный штаб вооруженных сил РФ — Южный военный округ — 8-я общевойсковая армия и два так называемых "армейские корпуса" — 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск), которые являются составной группировки российских войск на украинском направлении и включены в единую систему управления и контроля ВС РФ», — рассказал Скибицкий.



В частности, он указал на то, что военные учения в Южном военном округе ВС РФ проводятся с обязательным привлечением обоих этих армейских корпусов, развернутых в ОРДЛО.



«Системы и средства управления связаны между собой. Существует единое воздушное пространство, в частности радиолокационные станции "Каста", которые развернуты в Донецке и Луганске, также включены в систему противовоздушной обороны и воздушного РФ », - заявил представитель украинской военной разведки.