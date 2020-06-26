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Разведка: Москва управляет ОРДЛО по четырем вертикалям

26 июня 2020, 08:11

Разведка: Москва управляет ОРДЛО по четырем вертикалям

Россия имеет четыре вертикали управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом в интервью «Укринформу» заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, первое направление — стратегический контроль — происходит по линии администрации президента РФ: «Раньше этим занимался Владислав Сурков, сейчас ответственность на этом направлении возложена на Дмитрия Козака».

Экономическое управление ОРДЛО замыкается на вице-премьер-министре РФ и заместителях министров финансового и экономического блока российского правительства, продолжил Скибицкий.

«Специально для этого также было создано закрытое акционерное общество» Внешторгсервис «, которое практически и руководит всей экономической составляющей», — отметил он.

Третья вертикаль управления, по данным разведки — специальные службы.

«Прежде всего, это — Федеральная служба безопасности. Все мероприятия по контрразведывательному режиму и обеспечению безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ, развернутых на территории оккупированных районов и подчиненных руководству в Москве», — сообщил представитель ГУР Минобороны.

Отдельная вертикаль — военная.

«Она нам четко понятна: Генеральный штаб вооруженных сил РФ — Южный военный округ — 8-я общевойсковая армия и два так называемых "армейские корпуса" — 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск), которые являются составной группировки российских войск на украинском направлении и включены в единую систему управления и контроля ВС РФ», — рассказал Скибицкий.

В частности, он указал на то, что военные учения в Южном военном округе ВС РФ проводятся с обязательным привлечением обоих этих армейских корпусов, развернутых в ОРДЛО.

«Системы и средства управления связаны между собой. Существует единое воздушное пространство, в частности радиолокационные станции "Каста", которые развернуты в Донецке и Луганске, также включены в систему противовоздушной обороны и воздушного РФ », - заявил представитель украинской военной разведки.

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