Евросоюз откроет свои границы, но пока не для Украины

С 1 июля Европейский союз разрешит въезд жителям менее 20 государств, но Украины среди них нет. Об этом пишет Politico.



Известно, что границы откроют для тех стран, у которых уровень заболеваемости равен или будет меньше европейского показателя за две недели на 100 тысяч человек.



Сейчас в списке меньше 20 стран. Он будет обновляться каждые две недели с учетом изменений эпидситуации в той или иной стране.



«У каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе», — пишет издание.



Полный список, согласованный в пятницу, включает Алжир, Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Черногорию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай, Андорру, Сан-Марино, Монако и Ватикан.



Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза, поскольку взаимное открытие является одним из критериев.



Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились дипломаты.