По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за минувшие сутки выявили одного инфицированного коронавирусом. Диагноз подтвердился у 46-летнего жителя Никольского района. С начала пандемии в области подтвержден 481 случай заболевания коронавирусом, из них один — летальный. В Луганской области без учета оккупированной территории коронавирус зафиксирован у 80 человек.



Группировка «ЛНР» заявила о 500 случаях COVID-19 на подконтрольной ей территории. Из них 12 человек скончались. Последний раз группировка информировала о ситуации с распространением COVID-19 27 июня. На тот момент в формировании признавали 498 случаев заболевания, из которых 11 — летальные.



В Министерстве здравоохранения считают, что Донецкая и Луганская области по-прежнему не готовы к ослаблению карантина. Согласно обновленным эпидемиологическим показателям на Донетчине и Луганщине население недостаточно охвачено тестированием на коронавирус. К ослаблению карантина не готовы также Киев и еще 11 областей.



Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий призвало воздержаться от попыток пересечения линии соприкосновения в Донецкой области в связи с тем, что группировка «ДНР» полностью заблокировала проезд через КПВВ. Все пропускные пункты в Донецкой области с украинской стороны продолжают при этом работать в привычном режиме.



Политика



Европейский Союз утвердил решение о продление санкций в отношении России, введенных за агрессию в Украине и невыполнение Минских договоренностей. Санкции против ряда секторов российской экономики будут продлены еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года.



В МИД уверены, что организация голосования за внесение изменений в Конституцию РФ в аннексированном Крыму, а также приобщение к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами будет иметь для Москвы политические и правовые последствия.



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