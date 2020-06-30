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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня

30 июня 2020, 22:53

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня

Ситуация с распространением Covid-19

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 706 новых случаев коронавируса. Умерли 12 ранее заболевших, а 88 человек выздоровели. Общее количество случаев COVID-19 в стране составляет 44 434, из них 19 115 человек выздоровели, 1159 умерли.

На подконтрольной территории Донецкой области известно о 481 случае, в Луганской - о 80.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки было выявлено 17 новых случаев заболевания. Зафиксирован один летальный случай - умерла 64-летняя женщина. В целом боевики признают 1136 случаев COVID-19. Из них 341 человек был выписан, летальных исходов - 71. Продолжают болеть 724 пациента.

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области умер тринадцатый человек, у которого был обнаружен коронавирус. С начала пандемии боевики подтвердили 500 случаев заболевания.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине наблюдается стремительный рост больных пневмонией. По его мнению, это свидетельствует о достаточно быстром распространении коронавируса, поскольку пневмония может быть одним из осложнений инфекции нового типа.

По данным журналистов ТСН, глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий отменил традиционный крестный ход в день празднования годовщины крещения Киевской Руси.

Вышеградская группа (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) предоставит Украине 125 000 евро для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях.

Права человека

Боевики группировки «ДНР» задержали дважды пленного украинца Григория Синченко, который 21 мая совершил побег из подвала, где его подвергали пыткам.

Общество

Во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе принял участие 121 житель неподконтрольной властям территории Донецкой области.

В этом и в следующем году Германия выделит дополнительно 2 млн евро, чтобы профинансировать проект экстренной помощи ЮНИСЕФ новорожденным и их матерям в зоне конфликта на Донбассе.

Боевые действия

Средняя общеобразовательная школа № 116 в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка получила повреждения в результате взрыва 27 июня.

Миссия ОБСЕ зафиксировала 25 июня вертолеты у неподконтрольной части украино-российской границы в районе КПП «Донецк» и «Гуково».

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