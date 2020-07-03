COVID-19 в Донецкой области: десятая смерть и 27 заболевших за сутки

В Донецкой области произошла десятая смерть от коронавируса: умерла 80-летняя жительница Славянска. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, в течение 2 июля в регионе подтверждено 27 новых случаев коронавирусной болезни: три в Марьинском районе, 24 в Славянске.



Все инфицированные — из круга контактных лиц, у которых наличие COVID-19 было подтверждено ранее.



В Марьинском районе инфицированы две женщины в возрасте 37 и 56 лет, а также 60-летний мужчина. В Славянске заразился 37-летний мужчина и 23 женщины в возрасте от 31 до 85 лет.



Всего на подконтрольной Украине части Донетчины было выявлено 597 случаев коронавируса. Из них 219 человек уже выздоровели. На лечении остается 368 человек.