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COVID-19 в Донецкой области: десятая смерть и 27 заболевших за сутки

03 июля 2020, 06:50

COVID-19 в Донецкой области: десятая смерть и 27 заболевших за сутки

В Донецкой области произошла десятая смерть от коронавируса: умерла 80-летняя жительница Славянска. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, в течение 2 июля в регионе подтверждено 27 новых случаев коронавирусной болезни: три в Марьинском районе, 24 в Славянске.

Все инфицированные — из круга контактных лиц, у которых наличие COVID-19 было подтверждено ранее.

В Марьинском районе инфицированы две женщины в возрасте 37 и 56 лет, а также 60-летний мужчина. В Славянске заразился 37-летний мужчина и 23 женщины в возрасте от 31 до 85 лет.

Всего на подконтрольной Украине части Донетчины было выявлено 597 случаев коронавируса. Из них 219 человек уже выздоровели. На лечении остается 368 человек.

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