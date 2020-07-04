Еще 11 представителей ВСУ заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Четверо военнослужащих госпитализированы в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», Житомирский военный госпиталь, Военно-медицинские клинические центры Южного и Западного региона.



Ещё семеро лечатся дома под присмотром медицинской службы (трое военнослужащих — в Киевской области, по одному военнослужащему — в Винницкой и Одесской областях, и по одному работнику ВСУ — в Волынской и Харьковской областях).



Состояние пациентов удовлетворительное, отмечают в командовании Медсил.



По состоянию на 4 июля коронавирусом в ВСУ болеет 170 человек, еще 358 человек выздоровели, пятеро скончались.