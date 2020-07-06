«ДНР» показала задержанного в третий раз Григория Синченко

Фото: «МВД ДНР» / YouTube

«МВД» при группировке «ДНР» сегодня опубликовало на своем YouTube-канале видео с задержанным уроженцем Донецка Григорием Синченко, который был задержан в третий раз неделю назад.



О задержании Григория Синченко на прошлой неделе сообщила его мать.



На видео «МВД» рассказывается о преступлениях, в которых подозревают Синченко.



В 2016 году его задержали по подозрении торговых киосков и электроопоры. Около года Синченко просидел в СИЗО, после чего его освободили в рамках обмена пленными декабря 2017 года. В плену, по словам его мамы, его жестоко пытали.



После этого Синченко вернулся на подконтрольную «ДНР» территорию для мести.



«ДНР» его обвиняет в подрыве железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка в январе 2019 года, также ему выдвинуто подозрение в подрыве базовой станции мобильного оператора «Феникс». Кроме того, Синчнко обвиняют в слежке за сотрудниками «УБОП» и попытке их убийства путем подрыва автомобиля.



Григорий Синченко был задержан во второй раз в октябре 2019 года. 21 мая ему удалось сбежать из тюрьмы «ДНР», однако 29 июня Синченко задержали.