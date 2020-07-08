«ДНР» сообщила о 26 заболевших COVID-19 и одном умершем за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 26 новых случая инфицирования коронавирусом. Один из ранее заболевших скончался — это мужчина в возрасте 63 лет. Также были выписаны 12 человек.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Уточняется, что все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них четыре медицинских работника и один ребенок.



Всего по состоянию на 7 июля «ДНР» признает 1290 случая COVID-19. Из них 570 человек уже выписаны, а 78 — умерли. Продолжают болеть 642 пациента.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировано 713 случаев COVID-19.



У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.