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У Порошенко назвали фейком и «местью Кремля» запись разговора с Путиным

09 июля 2020, 15:40

У Порошенко назвали фейком и «местью Кремля» запись разговора с Путиным

В партии пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвали фейком якобы запись разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу «Евросолидарности».

«В течение шести лет фейки является одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, ровно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата"», — заявили в политсиле.

В партии Порошенко считают, что «разговор» с Путиным, обнародованный «выпускником Высшей школы КГБ», — «из этой же серии».

«Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с [бывшим вице-президентом США Джо] Байденом», — заявили в «Евросолидарности».

Также там назвали публикацию аудиофайла «местью Кремля» за то, что Порошенко «не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля».

9 июля депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись якобы беседы Порошенко и Путина. Разговор датируется апрелем 2015 года.

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Владимир Путин Петр Порошенко Андрей Деркач
Организации
Европейская солидарность

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