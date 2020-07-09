У Порошенко назвали фейком и «местью Кремля» запись разговора с Путиным

В партии пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвали фейком якобы запись разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу «Евросолидарности».



«В течение шести лет фейки является одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, ровно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата"», — заявили в политсиле.



В партии Порошенко считают, что «разговор» с Путиным, обнародованный «выпускником Высшей школы КГБ», — «из этой же серии».



«Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с [бывшим вице-президентом США Джо] Байденом», — заявили в «Евросолидарности».



Также там назвали публикацию аудиофайла «местью Кремля» за то, что Порошенко «не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля».

9 июля депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись якобы беседы Порошенко и Путина. Разговор датируется апрелем 2015 года.