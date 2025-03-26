США обдумывают некоторые условия, выдвинутые РФ для перемирия в Черном море

Президент США Дональд Трамп. Фото: CBS News

Дональд Трамп заявил, что США обдумывают «пять или шесть условий», выдвинутых Россией для перемирия в Черном море.

«Мы сейчас обдумываем все из них. Это пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все», — сказал президент США журналистам в Белом доме 25 марта, передает CNN.

В ходе выступления Трамп, отвечая на вопрос о прекращении огня в Черном море, сказал, что США «ведут глубокие дискуссии с Россией и Украиной», пишет The Guardian.

Напомним, представители Кремля ранее заявили, что Россия прекратит огонь в Черном море только после отмены санкций против Россельхозбанка, а также производителей и экспортеров продовольствия и удобрений.