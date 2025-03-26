Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли три человека, еще три – ранены

Последствия обстрела села Куртовка на Донетчине. Фото: Донецкая ОВА

За 25 марта россияне убили трех жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов два человека погибли в селе Куртовка и один – в городе Покровск.



Еще три человека в области за сутки получили ранения: два – в селе Плещеевка и один – в Куртовке.

Напомним, что на Куртовку российская авиация сбросила авиабомбу, в результате чего на детской площадке погибли мать и ее 3-летняя дочь. Еще одного ребенка женщины – 15-летнюю девочку – с ранениями доставили в больницу.