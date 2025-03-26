Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия и США согласовали список российских и украинских объектов энергетики, по которым нельзя наносить удары — Кремль

26 марта 2025, 08:48

Россия и США согласовали список российских и украинских объектов энергетики, по которым нельзя наносить удары — Кремль

Пресс-служба Кремля опубликовала «согласованный между российской и американской сторонами» список объектов в России и Украине, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме. Фото: Википедия Пресс-служба Кремля опубликовала «согласованный между российской и американской сторонами» список объектов в России и Украине, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме. Фото: Википедия

Администрация президента РФ опубликовала «согласованный между российской и американской сторонами» список объектов в России и Украине, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме. Об этом пишет издание Meduza.

В список вошли:

  • нефтеперерабатывающие предприятия;
  • нефтепроводы, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  • вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  • атомные электростанции;
  • дамбы гидроэлектростанций.

В заявлении Кремля говорится, что временный мораторий «действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года», и может быть продлен, если стороны договорятся об этом.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — заявили в Кремле.

Перед публикацией списка спикер Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что «российская и американская стороны в положительном, конструктивном ключе продолжают работу в рамках имеющихся контактов».

Напомним, ранее в Кремле выдвинули условия для начала перемирия в Черном море.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Россия Переговоры Сша Кремль Инфраструктура Удары
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: О чем договорились в Эр-Рияде? Увеличилось число пострадавших в Сумах
17:05
Судостроение РФ в Севастополе на грани коллапса — АТЕШ
15:05
На оккупированной Донетчине школы и детсады вернутся к очной форме обучения и полному рабочему дню — Минпросвещения РФ
10:25
В Донецке коммунальщиков заставляют отчитываться военным
23:21
Еще один сотрудник российской «Звезды» попал под обстрел — он ранен
23:00
Главное за день: Новый раунд переговоров США и России. Почти сотня пострадавших в Сумах
21:40
На Луганщине погибли трое российских пропагандистов, еще один ранен под Суджей
10:20
Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области
09:39
В оккупированном Крыму рейсовый автобус столкнулся с фурой: пятеро погибших
16:45
ВС РФ активизировались у населенных пунктов Тополи и Каменка, создав плацдарм
22:01
Главное за день: Как война уничтожила водоснабжение Донетчины. В Ростове судят «азовцев»
15:21
В оккупированном Луганске убили пособника «Ахмата»
13:30
В «ЛНР» рассказали о наборе бывших преступников в ряды российской армии
10:06
В оккупированной Горловке дрон атаковал машину «МЧС ДНР», есть раненые
23:00
Главное за день: Куда вывозят уголь с оккупированных территорий. Атака на Запорожье и Одессу
21:38
«ЛНР» наказала более 8 тысяч жителей оккупированной Луганщины за нарушение комендантского часа
16:57
«ЛНР» назвала число аварийных домов на оккупрованной Луганщине
09:09
Дрон ГУР снял момент ухода от удара «Панциря»
23:00
Главное за день: РФ судит военных, взятым в плен в Курской области. Атака на Кропивницкий
18:30
Государственная измена: прокуратура передала в суд дело экс-судьи из Донецка
все новости
09:14
США обдумывают некоторые условия, выдвинутые РФ для перемирия в Черном море
09:05
Российские войска с бронетехникой пошли на штурм под Покровском: ВСУ уничтожили несколько ББМ
08:49
Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли три человека, еще три – ранены
08:48
Россия и США согласовали список российских и украинских объектов энергетики, по которым нельзя наносить удары — Кремль
08:16
Ночью россияне дронами атаковали Кривой Рог: прогремели как минимум 15 взрывов
23:02
В ВСУ назвали самое успешное сейчас направление фронта для украинских войск
23:00
Главное за день: О чем договорились в Эр-Рияде? Увеличилось число пострадавших в Сумах
22:40
«Ситуация осложнена»: в DeepState заявили об активном наступлении войск РФ в Запорожской области
22:16
ВСУ остановили колонну бронетехники и отбили штурм российских войск на Новопавловском направлении
21:48
В Кремле выдвинули условия для начала перемирия в Черном море
21:01
В DeepState назвали цель наступления ВСУ в Белгородской области
20:29
Украинская армия продвинулась в Торецке и на Покровском направлении – ISW
19:34
Пилоты дронов уничтожили скрытую в Серебрянском лесу бронетехнику и сорвали штурм армии РФ на Луганщине
18:42
Авиация РФ сбросила авиабомбу на село под Дружковкой: на детской площадке погибли мать и ее 3-летняя дочь
18:17
Умеров рассказал о результатах переговоров Украины и США в Саудовской Аравии
17:32
ВСУ отбросили российскую армию на Донетчине и ведут бои в Белгородской области – DeepState
17:08
ВСУ не дали российским войскам с бронетехникой прорвать оборону в направлении Северска: оккупанты отступили
17:05
Судостроение РФ в Севастополе на грани коллапса — АТЕШ
16:59
Из-за обстрела РФ в Волновахском районе погибли четверо мужчин
16:50
ВСУ поразили северокорейскую САУ «Коксан» в Донецкой области: установка выведена из строя
все новости
ВИДЕО
После ночной атаки россиян на Кривой Рог в городе возникли пожары. Фото: соцсети Ночью россияне дронами атаковали Кривой Рог: прогремели как минимум 15 взрывов
26 марта, 08:16
Колонна российской бронетехники на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ остановили колонну бронетехники и отбили штурм российских войск на Новопавловском направлении
25 марта, 22:16
Удар по российской бронетехнике в Серебрянском лесу. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили скрытую в Серебрянском лесу бронетехнику и сорвали штурм армии РФ на Луганщине
25 марта, 19:34
Поражение северокорейской САУ «Коксан» в Донецкой области. Фото: кадр из видео ВСУ поразили северокорейскую САУ «Коксан» в Донецкой области: установка выведена из строя
25 марта, 16:50
Полиция продолжает вывозить гражданских. Фото: скриншот с видео «Белые ангелы» из частного сектора Покровска вывезли еще пять человек
25 марта, 14:25
Приют для животных в Константиновке, Донецкой области. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса Приют для кошек и собак под обстрелами: как спасли 150 животных из Константиновки
25 марта, 13:45

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор