Россия и США согласовали список российских и украинских объектов энергетики, по которым нельзя наносить удары — Кремль

Пресс-служба Кремля опубликовала «согласованный между российской и американской сторонами» список объектов в России и Украине, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме. Фото: Википедия

Администрация президента РФ опубликовала «согласованный между российской и американской сторонами» список объектов в России и Украине, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме. Об этом пишет издание Meduza.

В список вошли:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефтепроводы, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

В заявлении Кремля говорится, что временный мораторий «действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года», и может быть продлен, если стороны договорятся об этом.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — заявили в Кремле.

Перед публикацией списка спикер Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что «российская и американская стороны в положительном, конструктивном ключе продолжают работу в рамках имеющихся контактов».

Напомним, ранее в Кремле выдвинули условия для начала перемирия в Черном море.