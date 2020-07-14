«ДНР» сообщила о 36 заболевших коронавирусом и двух смертях за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 36 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Двое ранее заболевших скончались — 69-летний мужчина и 75-летняя женщина. Также были выписаны три человека.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Отмечается, что все новые случаи коронавирусной инфекции обнаружены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее.



За все время пандемии группировка «ДНР» признает 1398 случаев коронавируса. Из них выписан 621 человек, а 82 — умерли. На лечении остается 695 пациентов.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировано 765 случаев COVID-19.



У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.