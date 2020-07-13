Еще у шестерых жителей Донетчины выявили коронавирус

В понедельник, 13 июля, на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Один инфицированный COVID-19 выявлен в Краматорске (женщина 56 лет), 1 — в Славянске (женщина 43 лет), 4 — в Николаевке (члены одной семьи: мужчины 53-х и 84-х лет и женщины 50-ти и 85-ти лет).



Таким образом, с начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории коронавирус выявлен у 765 человек. Из них 274 человека выздоровели, 10 — умерли.