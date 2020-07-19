Ждут ли жители Донецка открытия КПВВ? Опрос ►

Пункты пропуска на линии соприкосновения не функционируют полноценно с самого начала пандемии COVID-19. «Новости Донбасса» спросили у жителей Донецка, ждут ли они открытия КПВВ?



Группировка «ДНР» 20 июля планирует открыть на один день пункт пропуска «Еленовка» на линии соприкосновения в Донецкой области. С 9:00 до 18:00 на въезд в сторону Донецка и выезд обратно «ДНР» будет пропускать людей по правилам, которые она установила ранее. «Еленовка» соединена дорожным коридором с КПВВ «Новтороицкое». Украинский пункт пропуска работает с 7:00 до 20:00 ежедневно.