В Луганской области число выявленных случаев коронавируса выросло до 109. За сутки обнаружили два новых, при этом четыре ранее заболевших излечились. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Отмечается, что заболевшие — жители Станично-Луганского района, члены семьи, где ранее было диагностировано это заболевание.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 109 человек. Из них выздоровели — 84; лечатся — 24.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 20 июля в Украине 59493 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1498 летальных, 31439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 651 новый случай.