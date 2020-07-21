Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле Петровского

В воскресенье, 19 июля, беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ на Донбассе подвергся глушению и был обстрелян из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



«19 июля наблюдатели потеряли сигнал GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, пролетавшего вблизи н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка). Впоследствии члены патруля СММ слышали 2 выстрела из стрелкового оружия (по оценке, в пределах участка разведения), а также 36 очередей из стрелкового оружия (по оценке, за участком разведения)», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, все произошло на расстоянии 1,5— 4 км на юго-запад. При этом огонь велся в направлении беспилотника, который пролетал примерно в 200-300 м на юго-запад.



Наблюдатели благополучно приземлили аппарат и покинули этот район.



Кроме того, вечером 17 и ночью 18 июля беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия подвергся глушению пролетая над районами между Петровским и Николаевкой, Константиновкой и неподконтрольной правительству Михайловкой.