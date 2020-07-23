ГСЧС: Лесной пожар в Луганской области локализован. Угрозы для населенных пунктов нет

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за лесного пожара, который возник накануне в результате обстрела в Новоайдарском районе Луганской области, угрозы распространения огня на населенные пункты нет.



«23 июля в 10:35 пожар сухой травы, кустарников и древесины в Трехизбенского лесничестве Новоайдарского района локализован», — говорится в сообщении.



22 июля в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.



Спасатели отметили, что по состоянию на вечер того же дня угрозы населенным пунктам не было, обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара также не наблюдалось.