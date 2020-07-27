Резников сообщил о проведении следующего заседания ТКГ 18-19 августа 

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 18-19 августа. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.



«Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 18-19 августа. Это плановый длинный перерыв. Каждый год, в августе, всегда он не две недели, а, условно говоря, три недели. Это всегда», — рассказал он.

Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля.



Кроме этого, во время заседания ТКГ стороны договорились об открытии двух новых КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.



Стороны обязались соблюдать перемирие, но заявили, что оставляют за собой права открывать ответный огонь.



По данным украинской стороны, боевики нарушили перемирие в первый час после его наступления.