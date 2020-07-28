Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал дефицит медиков на подконтрольной группировке территории. Об этом он сообщил в разговоре с ректором Донецкого «национального» медуниверситета Григорием Игнатенко, передает телеканал «ДНР».



Пушилин приказал организовать рабочую группу, которая займется разработкой комплекса мер для привлечений молодых специалистов.



По словам Игнатенко, причина нехватки медперсонала - в количестве выпускников. В этом году «университет» выпустил набор 2014 года, который по количеству студентов был самый минимальный.



Сейчас вопрос нехватки медперсонала группировка решает с помощью командировки сотрудников медуниверситета.