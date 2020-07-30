Боевики дважды обстреляли украинских военных с начала суток

С начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы произошли с полуночи и до 12:00. Боевики стреляли из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.



«Потерь вследствие вражеских обстрелов нет», — говорится в сводке.



Военные не открывали ответный огонь.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.