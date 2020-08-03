Из Донецкой области в РФ выдворили россиянина, который отбыл срок в колонии

Национальная полиция совместно с Миграционной службой Украины выдворили в РФ россиянина, который отбыл наказание в украинской колонии. Мужчине также запрещен въезд в Украину сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.



«Такие меры направлены на недопущение совершения повторных правонарушений на территории Украины ранее судимыми гражданами других государств», — поясняют правоохранители.



В течение двух лет 28-летний мужчина отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии за совершение краж. Иностранец планировал освободиться условно-досрочно и остаться в Донецкой области.



Полицейские Краматорска обратились в миграционную службу с ходатайством о принудительном возвращении нарушителя в Российскую Федерацию и запрете въезда в Украину. Соответствующее решение было принято, и правоохранители доставили гражданина РФ к пункту пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе.

Мужчину передали работникам Государственной пограничной службы, которые в дальнейшем обеспечили его возвращение на родину.



Полицейские держат на контроле информацию об иностранцах, освобожденных из мест лишения свободы, и проводят системную работу для законного возврата таких лиц в страны происхождения.