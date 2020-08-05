«ДНР» сообщила о 37 заболевших и одной смерти от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 4 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 37 новых случая коронавирусной болезни. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, скончалась ранее заболевшая 51-летняя женщина. Также за сутки выписано 5 выздоровевших.



Уточняется, что новые случаи заболевания коронавирусной инфекции обнаружены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди заразившихся — один медицинский работник.



За все время пандемии «ДНР» признает 1866 случаев COVID-19. Из них 859 человек уже выздоровели, а 108 — умерли. Продолжают болеть 899 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 926 случаев коронавируса.