Торецк уже пять дней живет без водоснабжения из-за аварии в «серой зоне»

Прифронтовой Торецк по-прежнему остается без водоснабжения из-за аварии на водоводе, которая произошла в «серой зоне» 1 августа.



Накануне была достигнута договоренность о гарантиях безопасности для ремонтной бригады «Вода Донбасса», однако 4 августа порыв на водоводе «Горловка-Торецк» не был найден.



Сегодня планируется продолжить ремонтные работы на водоводе.



Воду местным жителям привозят спасатели. Военно-гражданская администрация составила график подвоза воды.



Население Торецка составляет более 30 тысяч человек.



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