Донецкий «Шахтер» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв немецкий «Вольфсбург». Матч в Киеве завершился со счетом 3:0.



Все голы «горняки» забили в конце встречи: Жуниор Мораес на 89-й и 93-й минутах, Манор Соломон на 91-й минуте.



На 67-й минуте с поля был удален защитник «Шахтера» Давит Хочолава. Через три минуты составы сравнялись после удаления защитника «Вольфсбурга» Джона Брукса.

ПОБЕДА! МЫ – В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ!



⚒ Выиграли в Киеве 3:0 и по сумме двух матчей (5:1) проходим «Вольфсбург»!#ШахтерВольфсбург @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/hkgDxYuP79 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 5, 2020

Первый матч в Германии, который состоялся 12 марта еще до пандемии коронавируса, завершился победой «Шахтера» со счетом 1:2.



В четвертьфинале донецкий клуб сыграет с победителем пары «Базель» — «Айнтрахт». В первом матче победили швейцарцы со счетом 3:0.



Матчи следующей стадии Лиги Европы пройдут 10-11 августа в Германии. Уже известно, что «Шахтер» сыграет 11 августа в Гельзенкирхене. Со стадии 1/4 финала все команды будут играть по одному матчу.



Финал Лиги Европы состоится 21 августа в Кельне.