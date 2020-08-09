Коронавирус в Украине за сутки подтвердился у 1199 человек

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 199 инфицированных коронавирусом. Кроме этого, 317 пациентов с COVID-19 выздоровели, 18 — умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено во Львовской области (125), Ивано-Франковской области (124), Харьковской области (123), Киеве (120) и Черновицкой области (104).



По состоянию на утро 9 августа в Украине зафиксировано 80 949 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии 43 972 пациента выздоровели, 1 897 человек умерли. Продолжают болеть 35 080 человек.