Денисова: Россия удерживает по политическим мотивам 133 граждан Украины

Россия удерживает по политическим мотивам 133 граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.



«По имеющейся у меня информации, 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам. 112 - незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего жительства. Из них 71 - являются родителями 188 несовершеннолетних детей», - написала Денисова.



По ее словам, 62 женщины, заключенных вместе с детьми, остались на аннексированном полуострове.



«Этой осенью на оккупированной территории Крыма из 17 детей политзаключенных в первый класс пойдут лишь 14, поскольку право на образование троих детей «руководство» крымских образовательных учреждений проигнорировало», - добавила Денисова.



Она отметила, что особого внимания и заботы требуют 11 тяжелобольных детей.



«Обращаюсь к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабинету министров Украины обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту. Прошу первую леди Украины Елену Зеленскую взять под личный патронат каждую такую семью», - заявила Денисова.